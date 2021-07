Bielefelder Feuerwehr hilft in Hagen

Bielefeld

Die unwetterartigen Regenfälle in Teilen Nordrhein-Westfalens fordern auch die Bielefelder Feuerwehr. Während die Lage hier vor Ort selbst entspannt ist, kämpfen die Einsatzkräfte in Hagen in Westfalen gegen enorme Wassermassen, überflutete Straßen und Gebäude. Am Nachmittag machten sich 150 Feuerwehrleute aus Bielefeld auf den Weg, um die Kollegen zu unterstützen.

Von Hendrik Uffmann