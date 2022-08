Bielefelder genießen die neue Lutter

Familien eroberten am Samstagnachmittag den neuen, oberirdischen Abschnitt der Lutter in der Ravensberger Straße.

Zur Freude der Bielefelderinnen und Bielefelder, die den Flussabschnitt unmittelbar in Beschlag genommen haben. Während sich in den Abendstunden eher das Jungvolk am Bachufer trifft, um bei mitgebrachte Speisen und Getränken das kühlende Nass zu genießen, sind es am Samstagnachmittag Familien mit kleinen Kindern.