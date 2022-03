Bielefelder Impfzentrum zieht um

Im Bielefelder Impfzentrum in der Ausstellungshalle neben der Stadthalle wird am Sonntag, 27. März, zum letzten Mal geimpft. Bereits am Montag, 28. März, öffnet das „Impfzentrum Schillerstraße“ beim Arbeiter Samariter Bund (ASB) in der Schillerstraße 44.

Nach 70.000 Impfungen ist am Sonntag in der Ausstellungshalle Schluss

Dort werden wie gewohnt jeden Tag Impfungen und Informationsgespräche über die Covid-19-Impfungen für alle Bürgerinnen und Bürger von 10 bis 18 Uhr angeboten. Alle von der STIKO empfohlenen Impfungen mit allen zugelassen Impfstoffen (Erst- und Zweitimpfung ab fünf Jahren, Drittimpfungen ab 12 Jahren und Viertimpfungen nach STIKO-Empfehlung) werden im Impfzentrum in der Schillerstraße durchgeführt.

„Es war für Bielefeld ein echter Glücksfall, dass wir so lange zentral in der Stadthalle das Impfzentrum betreiben konnten. Ich danke den Verantwortlichen sehr herzlich für die gute Zusammenarbeit. Natürlich möchten wir auch weiterhin ausreichend Impf-Möglichkeiten anbieten, daher ist der Umzug in die Schillerstraße eine angemessene Lösung für uns. Wir behalten ein zuverlässiges und gut organisiertes Impf-Angebot für alle Bürgerinnen und Bürger“, so Gesundheitsdezernent Martin Adamski. „Ich danke dem ASB, der uns bereitwillig seine Räume zur Verfügung stellt und das Impfzentrum nahtlos am neuen Standort betreiben wird. Das ist eine große logistische Leistung.“

„Wir müssen weiterhin achtsam sein“

In der Schillerstraße können täglich bis zu 640 Personen geimpft werden, zunächst ist eine Kapazität von 320 Impfungen pro Tag geplant. Das bisherige Impfzentrum in der Ausstellungshalle impft aktuell täglich noch durchschnittlich 160 Personen. Ausgelegt ist es für bis zu 2400 Impflinge pro Tag bei Vollauslastung.

„Die hohen Infektionszahlen und Belastung der Krankenhäuser zeigt, dass wir weiterhin achtsam sein müssen. Eine Impfung ist der beste Schutz vor einer schweren Erkrankung. Daher appelliere ich an alle Ungeimpften: Besuchen Sie das Impfzentrum und lassen Sie sich beraten. Die Ärzte vor Ort informieren Sie gerne“, bekräftigt Adamski.

Ein Termin für ein Beratungsgespräch oder eine Impfung ist nicht notwendig. Impfungen werden mit und ohne Termin angeboten. Eine Terminvergabe wird auch weiterhin über https://www.asb-owl.de/impfzentrum angeboten.

Im städtischen Impfzentrum wurden mit Stand 23. März insgesamt rund 70.000 Impfungen durchgeführt.

Das Gesundheitsamt der Stadt Bielefeld wird in den kommenden Wochen auch wieder dezentrale mobile Impfangebote anbieten. Diese werden auf www.bielefeld.de/impfen eingestellt.