Bielefelder in „Höhle der Löwen“

Bielefelder Start-up in der Vox-Sendung

BIELEFELD

Handyketten sind vor allem bei jungen Frauen beliebt, um ihr Smartphone zu transportieren. Die drei Bielefelder Paul Böllhoff, Jonathan Tenge und Julian Hesse hatten die Idee, in dieses Accessoire zwei kleine Desinfektionsspender einzubauen und gründeten das Start-up „Porthy“. Am Montag, 13. September, werden sie es in der TV-Sendung „Höhle der Löwen“ vorstellen.