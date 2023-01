Bielefelder Krankenhaus deckt EC-Karten-Dieb

Der Mann war nach Polizeiangaben im Februar 2022 Patient in dem Krankenhaus. Am 15. Februar soll er seinem Bettnachbarn, einem 90 Jahre alten Gütersloher, unbemerkt die EC-Karte gestohlen haben. Mit der soll er in den folgenden eineinhalb Stunden an mehrere Geldautomaten mehr als 1000 Euro abgehoben haben. Eine Polizeisprecherin sagte, anschließend sei der Mann mit neuer Kleidung ins Krankenzimmer zurückgekehrt und habe die EC-Karte unbemerkt zurückgelegt.

