Bielefelder Politik verrennt sich

Bielefeld

„Vielleicht war es symptomatisch für das, was zurzeit in der Bielefelder Verkehrspolitik passiert. Die Bezirksvertretung Mitte beschloss am Donnerstag zunächst mit breiter Mehrheit, den Bau eines oberirdischen Fahrradparkhauses hinter dem Pizza Hut am Jahnplatz zu prüfen, um wenige Minuten später den Weg für eine unterirdische Variante an gleicher Stelle freizumachen. Da hat der ein oder andere mal so und mal so abgestimmt“, schreibt WESTFALEN-BLATT-Redakteur Michael Schläger in seinem Kommentar.