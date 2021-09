Bielefelder Polizisten mit Joghurt beworfen

Streifenbeamte haben am Dienstag einen 45-jährigen Bielefelder überwältigt, nachdem er Pistazien in einem Discounter gestohlen hatte. Zuvor hatte er die Polizisten mit Joghurt beworfen. Der Mann war bereits mit zwei Haftbefehlen gesucht worden.

Als einer der Beamten nach dem Arm des Bielefelders griff, warf dieser mit einem Joghurtbecher nach ihm. Der Becher zerplatzte beim Aufprall an der Uniform.

Eine Mitarbeiterin verständigte am Dienstagabend die Polizei, weil sie einen Mann beim Ladendiebstahl beobachtet hatte. Sie berichtete den Beamten, dass sich der Dieb gegen 20.20 Uhr mehrere Pistazientüten in seinen Rucksack gesteckt hatte. Anschließend verließ er den Discounter an der Heeper Straße, ohne die Ware bezahlt zu haben.

Die hinzugerufenen Polizeibeamten trafen am Parkplatz auf die verdächtige Person. Die hatte es plötzlich eilig und ergriff augenblicklich die Flucht. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und hatten ihn nach einigen Metern auf dem Parkplatz eingeholt. Gerade als einer der Beamten nach dem Arm des Bielefelders griff, warf dieser mit einem Joghurtbecher nach ihm. Der Becher zerplatzte beim Aufprall an der Uniform.

Im nächsten Moment hatten die Beamten den 45-Jährigen am Boden fixiert. Bei der Durchsuchung stießen die Polizisten auf 22 Tüten mit Pistazien in seinem Rucksack. In seiner Jackentasche fanden sie ein Taschenmesser, das er griffbereit bei sich getragen hatte.

Beim Abgleich der Personalien, stellte sich heraus, dass gegen den 45-jährigen Bielefelder bereits zwei Haftbefehle bestanden. So nahmen die Beamten den Bielefelder fest und erstatten Anzeige wegen Ladendiebstahls.