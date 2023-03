Bielefelder Polizisten vor Untersuchungsausschuss

„Es gab einen Punkt, an dem ich private soziale Kontakte wegen der ständigen Vorwürfe abgebrochen habe“, sagte Kriminalhauptkommissar Norbert Freier (61).

Hauptkommissar Norbert Freier saß am Dienstagabend als Zeuge vor dem Untersuchungsausschuss in Düsseldorf.

Einen kleinen Einblick in das Seelenleben eines Polizisten, der 2019 den Missbrauchsfall Lügde mit aufgeklärt hatte, haben am Dienstagabend die Landtagsabgeordneten im Untersuchungsausschuss „Kindesmissbrauch“ bekommen. Der Ausschuss will Behördenpannen im Fall Lügde auf den Grund gehen, um sie für die Zukunft möglichst auszuschließen.