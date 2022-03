Bielefelder Rat ist gegen Neustart von Grohnde

Bielefeld

Die Debatte, ob Atomkraftwerke in Deutschland angesichts der Energie-Abhängigkeit von Russland später als geplant abgeschaltet und schon abgeschaltete Meiler wieder ans Netz gehen sollten, wird eigentlich auf Bundesebene geführt. CDU und FDP machten das in der Ratssitzung am Donnerstag zum kommunalen Thema.

Peter Bollig