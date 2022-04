Bielefelder Rentner vor Gericht

Die Straße an der Einmündung Alter Postweg glich an jenem Nachmittag einem Trümmerfeld: Drei Autos waren dort miteinander kollidiert, quer über die Fahrbahn geschleudert, Anbauteile der Karosserien waren etliche Meter weit verteilt, ein 3er-BMW lag im Graben. Der 83-jährige Bielefelder soll versucht haben, mit seinem Ford von der Seitenstraße auf die Schötmarsche Straße abzubiegen und dabei die Vorfahrt des 25-Jährigen missachtet haben – der jedoch nicht mit den vorgeschriebenen 70, sondern mit fast 100 km/h in Richtung Leopoldshöhe unterwegs war. Durch den Zusammenprall schleuderte der BMW des Bad Salzuflers in den Gegenverkehr und rammte dabei einen Kleinwagen. Dessen 86 Jahre alter Fahrer starb noch an der Unfallstelle, alle anderen Unfallbeteiligten sowie die 80-jährige Ehefrau des Bielefelders wurden verletzt.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar