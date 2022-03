Bielefelder Sakralwerk besteht 2024 schon  500 Jahre

Der Antwerpener Schnitzaltar von 1524 gehört zum Besten, was die Antwerpener Schnitz- und Malkunst im frühen 16. Jahrhundert hervorgebracht hat. Seit nahezu 500 Jahren hat er seinen Platz in der Altstädter Nicolaikirche, und für viele Generationen der Bielefelder war und ist er ein unverzichtbarer Teil ihrer Kirche und ihrer Stadt.

Restauratorin Ludmila Henseler arbeitet in luftiger Höhe am oberen Schrein, der die Kreuzigung

Da man ihn während des Zweiten Weltkriegs rechtzeitig ausgelagert hatte, konnte er der Zerstörung durch die Bomben entgehen. „Dennoch ist es nicht selbstverständlich, dass Altäre von solcher Qualität erhalten geblieben sind. In ganz Deutschland gibt es nur noch ein gutes Dutzend davon“, sagt Ludmila Henseler. Nach 1997 und 2007 widmet sich die Restauratorin aus Rastede bereits zum dritten Mal dem Erhalt des kostbaren Sakralobjektes. Etwa alle zehn Jahre ist eine Säuberung, Kartierung der Schäden und Ausbesserung angezeigt. Zwischen Anfang März und Ende April wird die in Dresden ausgebildete Restauratorin an dem Altar arbeiten, damit er passend zu seinem 500-jährigen Jubiläum im Jahr 2024 wieder in frischem Glanz erstrahlt.