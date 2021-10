Bielefelder Tafel in großer Not

Bielefeld

Menschen in Not sind die Zielgruppe der Bielefelder Tafel. Doch nun kommt der Verein, der wöchentlich mehr als 2500 Bedürftige an seinem Stammsitz in Baumheide mit Lebensmitteln, Hygieneartikeln und anderen Gebrauchsgütern versorgt, selbst ins Schlingern. Es fehle an Geld, an Wertschätzung, an Rückhalt in der Politik, klagt Vorsitzender Thomas Doussier.

Von Markus Poch