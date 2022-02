Bielefelder Vesperkirche startet bei Wind und Regen

Der Hunger nagt. Noch bevor Superintendent Christian Bald zum Ende des Gottesdienstes in der Marienkirche die Vesperkerze entzündet, steht schon eine Schlange draußen vor der Ausgabestelle. Es gibt Linseneintopf. Mit Rauchenden oder ohne.

Nach zwei Jahren Pandemie droht sogar der Kirche so langsam ein Burnout – „Steh‘ auf und iss...“

Hinten der Eintopf, vorne die Empfänger. Kathrin Buschkämper (vorn) und Margret Pieper aus dem Team der Vesperkirche füllen ab, so schnell sie können. Mal mit, mal ohne Rauchenden.

Es regnet, es ist kalt und windig. Frauen und Männer, alte und junge, stehen in dicken Jacken und mit Kapuzen oder Mützen vor dem Pavillon. Sie lassen sich einen Thermopappbecher auffüllen, mit oder ohne Rauchenden. In ihren grün-weißen Vesperkirchenschürzen rotieren Maren Dreesen, Margret Pieper, Kathrin Buschkämper und Martina Kurapkat zwischen Kesseln und Theke. „Darf ich noch eine Portion haben?,“ fragt ein Mann in zerschlissenem Parker. „Gleich, wenn alle durch sind und jeder eine Portion hatte,“ sagt Martina Kurapkat.