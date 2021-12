Bielefelderin (32) erliegt ihren schweren Verletzungen

Bei einem Verkehrsunfall auf dem Ostwestfalendamm ist eine Autofahrerin (32) aus Bielefeld am Montagnachmittag so schwer verletzt worden, dass sie am Abend in einem Krankenhaus verstarb. Der Unfallverursacher (24) wurde vorläufig festgenommen.

Der Notruf ging gegen 16.13 Uhr in der Leitstelle ein. Ersten Informationen zufolge soll ein BMW-Fahrer (24) mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Quelle unterwegs gewesen sein, als er plötzlich auf die rechte Fahrspur wechselte – vermutlich, um die Abfahrt noch zu erreichen. Der BMW krachte auf ein Stauende und schob drei Autos zusammen, darunter den Nissan der 32-jährigen Bielefelderin. Die Frau wurde in ihrem Wagen eingeklemmt und musste durch die Rettungskräfte reanimiert werden. Sie erlag am Abend ihren schweren Verletzungen im Krankenhaus Gilead I. In einem der vorausfahrenden Autos wurde eine weitere Frau verletzt.