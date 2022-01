Bielefelderin (53) bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt

Eine 53-jährige Bielefelderin ist am Dienstagabend hinterrücks angegriffen und lebensgefährlich verletzt worden. Nach dem versuchten Tötungsdelikt hat eine Mordkommission die Ermittlungen aufgenommen.

Versuchtes Tötungsdelikt in Sennestadt – Mordkommission sucht etwa 1,70 Meter großen Angreifer

Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft stieg die Bielefelderin gegen 21.10 Uhr aus ihrem Wagen in der Straße „Am Stadion“ aus, als sich ihr von hinten ein unbekannter Angreifer näherte und sie bis zur Bewusstlosigkeit würgte.

Zeugen fanden die bewusstlose Frau und informierten die Polizei und den Rettungsdienst. Sie wurde vor Ort behandelt und für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht.

Der Täter flüchtete in unbekannte Richtung. Nach derzeitigen Erkenntnissen könnte es sich um einen etwa 1,70 Meter großen Mann handeln.

Kriminalhauptkommissar Markus Mertens leitet die Mordkommission. Foto: Jörn Hannemann

Die Polizei Bielefeld richtete die Mordkommission „Stadion“ unter Leitung von Kriminalhauptkommissar Markus Mertens ein und nahm die Ermittlungen auf.

Bei dem Fahrzeug der 53-Jährigen handelt es sich um ein recht auffälliges, gold-gelbes Fahrschulfahrzeug.

Die Polizei fragt: Wer hat am Dienstagabend in der Straße „Am Stadion“ in Sennestadt verdächtige Beobachtungen gemacht? Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Tatgeschehen bei der Mordkommission unter Telefon 0521/545-0.