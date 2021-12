Bielefelderin (54) übersieht Mopedfahrer beim Abbiegen

Zu einem Unfall im Industriezentrum in Spenge ist die Polizei am Dienstagmorgen gerufen worden. Eine Autofahrerin aus Bielefeld hatte beim Abbiegen einen Mopedfahrer übersehen.

Unfall auf der Neuenkirchener Straße in Spenge

Wie die Polizei mitteilt, war die 54-jährige Bielefelderin gegen 5.30 Uhr auf der Neuenkirchener Straße in Richtung Melle unterwegs. In Höhe der Einmündung Industriezentrum beabsichtigte sie, mit ihrem weißen Smart nach links abzubiegen. Hierfür ordnete sie sich auf dem Linksabbiegerstreifen ein.

Zu diesem Zeitpunkt befand sich auch ein Mopedfahrer mit seiner Jinan in Richtung Spenge auf der Straße. Als die Bielefelderin nach links ins Industriezentrum abbiegen wollte, übersah sie den entgegenkommenden 48-Jährigen aus Melle mit seinem Moped. Sie touchierte das Moped, so dass der Fahrer stürzte und sich leicht am Bein verletzte.

Zur ambulanten Behandlung wurde er in ein Meller Krankenhaus gebracht. Sowohl der Smart als auch das Moped wurden durch den Unfall so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 5000 Euro.