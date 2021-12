Bielefelds Polizeipräsidentin will vorzeitig in den Ruhestand

Giere, die im Hamm lebt, wird im März 65 Jahre alt, hätte aber noch etwa ein Jahr weiterarbeiten müssen.

In einem Schreiben teilte die Polizeipräsidentin ihren mehr als 1000 Beamten und Angestellten nach WESTFALEN-BLATT-Informationen mit, sie sei jetzt zehn Jahre Polizeipräsidentin, und ihr Geburtstag sei ein guter Zeitpunkt, aufzuhören.

Auffallend war nach Angaben von Polizisten, dass die Behörde bereits in der vergangenen Woche ein Mitarbeiterschreiben zu Weihnachten verbreitet habe, das am Montag erneut herausgegeben worden sein soll – ergänzt um den Passus zum angestrebten Ruhestand. Gieres Entscheidung soll aber nicht in einem Zusammenhang mit der Corona-Demonstration stehen, die am Freitagabend in Bielefeld aus dem Ruder gelaufen war, wie aus ihrem Umfeld zu hören ist.

Die Polizeipräsidentin, Juristin von Beruf, war in Bielefeld nicht unumstritten. Vor allem wurde ihr immer wieder fehlende Empathie vorgeworfen. Kritiker behaupten, sie habe sich mit einem engen Führungszirkel umgeben und keine anderen Standpunkte an sich herangelassen. Auch das Verhältnis zwischen der Präsidentin und dem NRW-Innenministerium gilt nicht als das Beste. So sollen Dr. Daniela Lesmeister, die Leiterin der Polizeiabteilung im Ministerium, und Dr. Giere „nicht immer auf einer Linie“ gewesen sein, wie aus Düsseldorf zu hören ist. Vor allem im Hinblick auf die Umsetzung von Corona-Schutzmaßnahmen und Homeoffice-Regelungen soll es zuletzt zu Auseinandersetzungen mit dem Ministerium gekommen sein.

Katharina Giere war 2012 von der rot-grünen Landesregierung zur Polizeipräsidentin in Bielefeld ernannt worden

Giere war 2012 von der rot-grünen Landesregierung zur Polizeipräsidentin in Bielefeld ernannt worden und blieb das auch nach den Regierungswechseln. Innenminister Herbert Reul hatte in diesem Zusammenhang einmal erklärt, er halte nichts davon, politische Beamte je nach Parteibuch auszutauschen. „Das ist Kinderkram.“

In ihrem Weihnachtsbrief an die Mitarbeiter schreibt die scheidende Polizeipräsidentin, sie blicke zufrieden zurück-