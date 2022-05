Bienen gucken und Honig kosten

Zum zweiten Mal in diesem Jahr haben die Heimathäuser ihre Türen für Schüler geöffnet. Nachdem Anfang Mai eine Gruppe der 4b der Katholischen Grundschule Stukenbrock dort Sequenzen für einen Heimatfilm gedreht hat, ist am Montagmorgen die 3a der Michaelschule in Liemke zu Gast.

„Wir behandeln im Sachunterricht gerade das Thema Bienen und den Lebensraum Wiese“, sagt Klassenlehrerin Jasmin Ritter. Da ist sie bei Günter Potthoff und Heribert Faupel vom Heimat- und Verkehrsverein natürlich genau an der richtigen Adresse. „Wir haben hier nach drei Jahren zum ersten Mal wieder ein Bienenvolk eingesetzt“, sagt Potthoff und zeigt Bianca, Giuliano, Christoph und Milan im Heimathaus 2 den Schaukasten, in dem ein Volk mit etwa 2000 Bienen lebt. „Wir möchten die Kinder an die Imkerei heranführen und sie dafür begeistern, sich vielleicht auch mal Bienen anzuschaffen“, so Potthoff.