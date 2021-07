Biergartenkonzert auf neuem Dorfplatz

Delbrück-Ostenland

„Wir dürfen wieder proben, gemeinsam Musik machen und uns auf ein Konzert vorbereiten. Das macht einfach Spaß“, brachte es eine Musikerin des Ostenländer Musikvereins „Cäcilia“ auf den Punkt. Die Musiker haben sich bei den Proben unter freiem Himmel auf das Biergartenkonzert vorbereitet, das auf dem neuen Dorfplatz in Ostenland stattfinden wird. Am Sonntag, 18. Juli, greifen die Musiker von 17 Uhr an wieder öffentlich zu den Instrumenten.

Von Axel Langer