Bike-Parcours legt Turbo ein

Altenbeken-Schwaney

Der Bike-Parcours Schwaney könnte noch dieses Jahr eröffnet werden. Wie Thomas Sänger, Leiter des Fachbereichs Bauen und Planen in der Gemeinde Altenbeken, in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Bildung und Soziales mitteilte, sei der Gemeinde eine Fördermöglichkeit durch die Bezirksregierung Detmold in Aussicht gestellt worden. Danach könne man mit einem Zuschuss in Höhe von 65 Prozent der Kosten rechnen.