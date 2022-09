Bikepark in Bad Wünnenberg wird eröffnet

Grünes Licht für rasante Abfahrten: Am Sonntag, 2. Oktober, wird die neue Downhill-Strecke in Bad Wünnenberg eröffnet.

Downhillstrecke im Aatal kann von 2. Oktober an genutzt werden

Der neue Bikepark in Bad Wünnenberg wird am 2. Oktober eröffnet. Symbolbild.

Los geht es um 11 Uhr mit der offiziellen Eröffnung am Aatalhaus, bevor dann die ersten Abfahrten starten. Um 15 Uhr beginnt ein Downhill-Rennen, für das bereits um 14 Uhr das Aufwärmtraining beginnt. Die Siegerehrung ist für 16 Uhr geplant.

Initiator des neuen Bikeparks ist die Downhill-Gruppe im HTSV Leiberg, die aus mehr als 30 Mitgliedern besteht und bisher mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen Ausflüge in Bikeparks im Umland, etwa nach Willingen und Winterberg, unternimmt.

Künftig können sie ihrem Sport direkt in Bad Wünnenberg nachgehen. Zwei Strecken werden von einem Starthügel vom Hassel hinunter in Richtung Paddelteich führen: eine etwa 600 Meter lange Flowstrecke, die mit Steilkurven und Sprunghügeln auch ungeübten Mountainbikefahrern Spaß bringen wird, und eine 300 Meter lange, naturbelassene Downhillstrecke, die für geübte Fahrer anspruchsvoll zu fahren ist.

In einer Wiese in der Nähe des Paddelteichs wird außerdem ein Pumptrack-Rundkurs errichtet, in dem ohne zu pedallieren Geschwindigkeit erzeugt wird. Außerdem entstehen dort drei Sprunghügellinien (Dirtlines) mit unterschiedlichen Höhen, die für Sprung- und Trickübungen genutzt werden können.

Der neue Bikepark im Kurort ist ein Projekt der Leader-Kommunen des Südlichen Paderborner Landes und kostet 95.000 Euro. 61.000 Euro davon fließen als Leader-Fördermittel. Die Co-Finanzierung übernimmt die Energiestiftung Sintfeld, die Stadt Bad Wünnenberg hat das Grundstück zur Verfügung gestellt.