Biker loben den Herrn

Vlotho

Der Biker-Pastor der „Holy Riders“, Jörg Fischer, von allen nur „Fischi“ genannt, leitet ein Dutzend Biker-Gottesdienste im Jahr. Am Sonntag war es in Vlotho wieder so weit: „Fischi“ organisierte nach 2005 und 2019 den dritten Gottesdienst auf dem Vlothoer Burggelände gemeinsam mit den MoProGo (Motorradfahrer Pro Gott) unter der Leitung von Ruth und Claus Preuss aus Bad Salzuflen.

Von Jacqueline Kayser