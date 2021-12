Bildband zeichnet Hövelhofer Porträt

Hövelhof

Druckfrisch liegt er jetzt vor, der Bildband „Hövelhof. Historisch und modern“. Die darin gezeigten 271 Fotos von Manfred Funcke zeichnen auf fast 160 Seiten ein aktuelles Porträt der Sennegemeinde. „Damit geht ein langgehegter Wunsch des Hövelhofer Verkehrsvereins in Erfüllung“, sagte Vorsitzender Hubert Böddeker anlässlich der Premierenpräsentation des Bildbandes, der an diesem Wochenende schon in der Tourist-Info im Schlossgarten erhältlich sein wird.

Von Jürgen Spies