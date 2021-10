Bilder bunt wie das Leben

Eine Ausstellung mit Bildern der TV-Richterin Barbara Salesch wird an diesem Sonntag im Gottesdienst der St. Stephans-Kirche Vlotho eröffnet. Pfarrerin Christine Höke predigt dann zum ersten Mal über Farben. Unter dem Motto „Bunt wie das Leben“ können die Werke noch bis Ende des Jahres bewundert werden.

Bilder-Ausstellung von TV-Richterin Barbara Salesch in Vlotho

Pfarrer Jörg Uwe Pehle hat Barbara Salesch mit ihren Bildern in seine Kirche geholt. Von ihm stammt auch der Titel der Ausstellung, die an diesem Sonntag in St. Stephan eröffnet wird: „Bunt wie das Leben.“