„Bilder, die man nie vergisst“

Zerstörter Bürgersteig: Die Wucht des Wassers hat Straßen und Autos fortgespült, sagt Kreisbrandmeister Bernd Kröger. Das Ganze sei mit dem Elbehochwasser 2013, bei dem er auch im Einsatz war, nicht zu vergleichen. Die Mannschaft aus Kirchlengern ist auf einem Firmengelände in Iserlohn im Einsatz. Feuerwehrleute aus Hiddenhausen und Spenge bringen eine Schmutzwasserpumpe in Stellung. Der Rahmedebach in Altena: Das Treibgut am Gitter zeigt, wie hoch das Wasser gestiegen war. Kreisbrandmeister Bernd Kröger (rechts) leitet den Einsatz der 150 Helfer aus der Heimat. Dort wo das Wasser abgelaufen ist, beginnt das große Aufräumen.

Foto: Feuerwehr Herford Jens VogelsangJens Vogelsang