Die Lippe Tourismus & Marketing GmbH musste jetzt feststellen, dass der Bildschirm in der Schutzhütte auf dem Kleeberg nähe Homeinen im Kalletal sinnloser Gewalt zum Opfer gefallen ist.

Randalierer an der Kleeberg-Schutzhütte

Unbekannte haben den Bildschirm in der Schutzhütte auf dem Kalletaler Kleeberg zerstört.

Das EFRE-Projekt NaTour-Energie bietet NaTourErlebnisführungen zum Thema Windenergie zu diesem Infopunkt an. Auf dem Bildschirm werden kurze Filme über die erneuerbaren Energien Windkraft, Photovoltaik, Biogas und Energie aus der Grünen Tonne gezeigt. Die Hütte wird auch regelmäßig von Wanderern besucht, so der Kreis Lippe.

Um den Bildschirm vor Vandalismus zu schützen wurde dieser in ein Metallgehäuse mit Panzerglas eingehaust. Unbekannte haben dennoch den Bildschirm zerstört. Die Lippe Tourismus & Marketing GmbH hat Anzeige bei der Polizei Lemgo erstattet. Mögliche Zeugen dieser Tat werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Um künftig ein solches Treiben zu verhindern wird am Infopunkt in sicherer Höhe eine Videoüberwachung installiert.