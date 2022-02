Bildungsgutschein an 300 Familien

Warburg/Borgentreich

Mehr als 300 Familien in Warburg haben bereits oder erhalten in den kommenden Tagen einen Bildungsscheck der Landesregierung. Mindestens 61.300 Euro sind in Warburg dafür reserviert, dass Kinder, die schulisch besonders unter den Folgen der Pandemie gelitten haben, ihre Wissenslücken bei Nachhilfestunden füllen können.

Von Alice Koch und Jürgen Vahle