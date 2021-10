Bildungszentrum wird bald gebaut

Der Bau des Bildungszentrums der Möbelindustrie auf dem alten Sportplatz in Obernbeck kann in Kürze beginnen. Das Anhörungsverfahren ist beendet, die Einwände der Anwohner sind von der Verwaltung ausführlich geprüft worden.

Auf diesem alten Sportplatz in Obernbeck wird das Bildungszentrum der Möbelindustrie gebaut. Im Hintergrund verläuft die Schützenstraße, rechts die Deichstraße.

Ergebnis: Das Bauvorhaben ist in jeglicher Hinsicht zulässig und soll rasch in die Tat umgesetzt werden. Der Planungs- und Umweltausschuss hat das Vorhaben am Mittwochabend fast einstimmig – lediglich Hermann Ottensmeier von der Löhner Bürger-Allianz (LBA) war dagegen – auf den Weg gebracht.