Billige Gold-Attrappen aus China erbeutet

Bielefeld

Der Name Kalkbrenner steht in Brackwede seit Jahrzehnten für launigen Tanzunterricht am Stadtring 99. Neuerdings steht er auch für den Verkauf von Edelmetallen. Tanzlehrer und Fitnesstrainer Christopher Kalkbrenner (36) hat sich zusammen mit seiner Frau Larissa (33) ein zweites Standbein aufgebaut. Vor ein paar Tagen sind die beiden erstmals bestohlen worden – von Einbrechern, die einerseits clever, andererseits „selten dämlich“ vorgegangen sind.

Von Markus Poch