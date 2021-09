Bilster Berg kommt auf die Leinwand

Ungewöhnliche Szenen haben sch im Dezember des Jahres 2019 am Bilster Berg abgespielt. Alles drehte sich um einen geheimnisvollen Koffer, Frauen in Abendkleidern liefen über das Gelände, ein Kamerateam filmte aus der Luft.

Rennstrecke wirbt in 14 Kinos deutschlandweit vor dem neuen James Bond-Streifen

Eine geheimnisvolle Unbekannte übergibt in einer Fahrzeughalle des Bilster Berges einen Koffer – noch – unbekannten Inhalts an einen Sportwagenfahrer.

Zum ersten Mal in seinem achtjährigen Bestehen drehte der Bilster Berg einen eigenen Film. Aber nicht irgendeinen: einen Kinospot zum neuen James Bond Film, der ursprünglich im April 2020 in die Kinos kommen sollte. Durch Corona wurde der Filmstart verschoben und somit verschwand auch der Kinospot in der Schublade.