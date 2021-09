Bima will mehr Geld für Britenhäuser

Scheinbar wird die Stadt Bünde doch nicht sämtliche Häuser in den ehemaligen Britensiedlungen in den Ortsteilen Mitte und Ennigloh ankaufen. Grund ist der andauernde Verhandlungspoker mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, die noch immer einen Großteil der Gebäude besitzt. Wie nun herauskam, hat die Bima die Preise für einen Teil der Häuser kräftig angehoben.

Neues Wertgutachten für Gebäude in Bünde-Mitte: Preis steigt um 1,3 Millionen Euro – Verzichtet Stadt auf Kauf?

Ob die Stadt die Britenhäuser hier an der Engelstraße von der Bima erwerben wird, ist noch unsicher. Zu stark sind die Preise gestiegen.

Lange war es still geworden um die möglichen Fortschritte beim Millionen-Deal, für den der Stadtrat vor mehr als drei Jahren einer Darlehensermächtigung von 14,4 Millionen Euro für den Ankauf der Häuser zugestimmt hatte. Ein Teil der Reihenhäuser befindet sich zwar mittlerweile im Besitz der Stadt beziehungsweise einer kommunalen GmbH (diese Zeitung berichtete mehrfach), die sich auch das Erstzugriffsrecht auf die Immobilien gesichert hatte. Doch vom damals angedachten – und in einem Grundsatzbeschluss des Stadtparlaments festgehaltenen – Erwerb aller Wohneinheiten, in denen einst die Bediensteten der Royal Army untergebracht waren, ist man noch weit entfernt.