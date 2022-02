Binnenschiffer sind seit 30 Jahren auf Kurs

Hiddenhausen

Kaum gleiten die Finger über die Tasten des Akkordeons und erklingen die ersten Töne, scheint Friedel Stockhecke in Gedanken weit, weit weg zu sein. Vielleicht an Bord eines Segelschiffes oder in einem Hafen an Nord- oder Ostsee. „Ich habe immer Fernweh“, sagt der Eilshauser. Das erkläre seine große Liebe zu Seemannsliedern.

Von Sonja Töbing