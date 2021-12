Biohof heizt das Gotteshaus

Die Scharmeder Pfarrkirche St. Petrus und Paulus bekommt ein neues Dach und eine neue Heizung. Das hat der Pastoralverbund Salzkotten in seinen Pfarrnachrichten mitgeteilt. Die Bedachung sei in die Jahre gekommen und an vielen Stellen schadhaft.

Ein Gutachter habe empfohlen, das Dach zu erneuern – mit Ausnahme des Turmdaches, das in jüngerer Zeit instandgesetzt worden ist. Die notwendigen Arbeiten sollen im Frühjahr des nächsten Jahres beginnen. Gleichzeitig soll die Heizung der Kirche erneuert werden: Die mehr als 50 Jahre alte Ölheizung habe ausgedient, teilt Pastor Beisler im Pfarrbrief mit. Die Kirche werde künftig mit Wärme aus erneuerbarer Energie vom benachbarten Vauß-Hof beliefert. So könne bald umweltfreundlich und zugleich kostengünstiger geheizt werden. Zudem werde eine neue Heizungsregelungstechnik die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit automatisch steuern und so zu einem angenehmen Raum-klima und zum besseren Schutz der wertvollen Kircheneinrichtung beitragen. Außerdem werde im Turm mit dem Austausch schadhafter Bohlen Einiges für die Sicherheit getan. Auch alte Holztreppen und -leitern sollen durch stabile Metalltreppen ersetzt werden, die modernen Sicherheitsanfor-derungen genügen.

Im Innenraum der Kirche stehen keine Arbeiten an, so dass Gottesdienste nicht beeinträchtigt sind. Für die Arbeiten, die der Kirchenvorstand nach Beratung mit Sachverständigen und ausführlicher Prüfung beschlossen und die das Generalvikariat genehmigt habe, seien Kosten in Höhe von insgesamt 677.000 Euro veranschlagt. Diese würden mit mindestens 534.000 Euro vom Erzbistum Paderborn bezuschusst. Der veranschlagte Eigenanteil der Kirchengemeinde belaufe sich auf 143.000 Euro. Derzeit laufe die Ausschreibung für die Gerüstbau- und Dachdeckerarbeiten. Sie richte sich auch an ortsansässige und ortsnahe Unternehmen.

Der Kirchenvorstand wird im nächsten Jahr eine Infoveranstaltung zu den Baumaßnahmen anbieten. Außerdem beantworten Mitglieder des Kirchenvorstandes sowie Verwaltungsleiter Andreas Droll im Gemeinsamen Pfarrbüro in Salzkotten Fragen. Die Kirchengemeinde bittet um Spenden zur Finanzierung ihres Eigenanteils.