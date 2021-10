Biologische Station: neuer Aufsichtsrat

Der 1. Vorsitzende der Biologischen Station, Peter Rüther, bedankte sich bei den drei ausscheidenden Aufsichtsratsmitgliedern für ihre langjährige Tätigkeit und betonte die Wichtigkeit der Kontinuität in den Vereinsgremien für die gesamte Arbeit der Biologischen Station.

Geschlossenheit und Harmonie

Von besonderer Bedeutung für eine sachliche Vereinsarbeit sei auch die Geschlossenheit und Harmonie, von denen die Arbeit des Aufsichtsrates stets geprägt gewesen sei.

Dem neuen Aufsichtsrat gehören an: Wolfgang Scholle aus Lichtenau als Vorsitzender des Aufsichtsrates sowie Heiko Arjes aus Paderborn, Christoph Schön aus Hövelhof, Heinrich Baumhögger aus Salzkotten und Matthias Holzmeier aus Verl. Die drei ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieder wünschten der Biologischen Station eine erfolgreiche Zukunft, damit sie sich weiterhin mit aller Kraft für die Erhaltung und den Schutz der biologischen Vielfalt in der Region einsetzen könne.

Anerkannte Institution in der Region

Rückblickend stellten sie in persönlichen Stellungnahmen fest, dass die Biologische Station längst eine anerkannte Institution in der Region sei. Vor allem „durch gemeinsame Überzeugungen in der Sache und Harmonie bei den handelnden Personen des Vereins“ sei es möglich gewesen, so viele Jahre erfolgreich zusammenzuarbeiten.

Auch der neue, von der Mitgliederversammlung einstimmig gewählte Aufsichtsrat betonte, die gute fachliche Arbeit der Biologischen Station fortsetzen zu wollen.