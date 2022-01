Biotonnen bleiben am Freitag stehen

Die Biotonnen werden in Bielefeld am Freitag nicht geleert.

Die Vertretungskräfte würden an diesem Tag in der Restmüll-, Wertstofftonnen- und Papierabfuhr eingesetzt, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Die Nachleerung erfolge bereits einen Tag später, also am Samstag, 29. Januar. Alle Bürgerinnen und Bürger, deren Biotonnen am Freitag nicht geleert werden, können diese also am Samstag bereitstellen bzw. einfach bis Samstag stehen lassen.

Es handelt sich bei dieser Terminverschiebung lediglich um die Abholung der Biotonnen, die im Abfallkalender für den 28. Januar vorgesehen ist, erklärt die Stadt. Alle anderen Biotonnen in den kommenden Tagen und auch alle anderen Abfallfraktionen würden wie vorgesehen abgeholt.

Der Umweltbetrieb bittet darum, die Terminverschiebung zu entschuldigen. Sofern nicht weitere unvorhergesehene Personalausfälle hinzukommen, geht der Umweltbetrieb davon aus, ab nächster Woche wieder alle Dienstleistungen termingerecht erbringen zu können.

Der Abfallkalender der Stadt Bielefeld kann auch online unter folgendem Link abgerufen werden: https://www.bielefeld.de/umweltbetrieb