Bis unters Dach soll gelernt werden

Totgesagte leben bekanntlich länger. Das gilt ganz offensichtlich auch für die Grundschule in Ossendorf. Die war vor einigen Jahren wegen Schülermangels von der Schließung bedroht. Jetzt ist sie bei Eltern aus Ossendorf, Nörde, Menne, Rimbeck und Germete so beliebt, dass sie ausgebaut werden soll.

Der Warburger Schulausschuss befasst sich am Mittwoch, 8. Dezember, von 17 Uhr an in der Stadthalle mit dem Thema. Es soll dort eine Beschlussempfehlung für den Stadtrat gegeben werden, der dann am 14. Dezember abschließend entscheidet.