Bis zu 100.000 Euro Mehrkosten

Stadtwerke in den 50ern: Die zwei Häuser in der Mitte am oberen Bildrand wurden in den 80ern abgerissen. Ihr Schutt führt zu den heutigen Mehrkosten. Der schmale Weg, der an den Häusern entlang verläuft, ist die heutige Hahler Straße.

Foto: Stadtarchiv Lübbecke