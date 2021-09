Bis zu 16,5 Meter tiefe Bohrlöcher

Fahrzeuge für den Spezialtiefbau kommen an der Bahnhofstraße in Paderborn zum Einsatz

Wie die Stadt am Mittwoch mitteilte, werden Drehbohrgeräte in den Bereichen der späteren Brückenwiderlager südlich und nördlich der Bahnlinie jeweils zehn Bohrlöcher mit einer Tiefe von bis zu 16,5 Metern und einem Durchmesser von 120 Zentimetern erstellen. Diese würden für ein stabiles Fundament benötigt. Bei der Pfahlgründung werde dieses mittels Bohrpfählen in den unteren Gesteinsschichten verankert, so dass die Brücke stabil gegründet sei.

Die Herstellung der Bohrpfähle werde eine Woche bis zehn Tage in Anspruch nehmen, schätzt die Stadt. Eine Übersicht über alle zehn Bauphasen an der Bahnhofstraße als Zeitstrahl sowie als kurzer Film sind unter www.im-westen-was-neues.de zu finden. Insgesamt soll der Brückenbau inklusive des Straßen- und Kanal- sowie Leitungsbaus bis Ende Oktober 2023 dauern. Die Sperrung der Bahnhofstraße werde voraussichtlich vom Frühjahr 2022 bis Frühling 2023 andauern, so die Stadt.