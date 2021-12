Bis zu 2000 Tests am Tag möglich

Mühlenkreiskliniken richten neues Testzentrum am Krankenhaus Rahden ein

Rahden

Seit Freitag, 6 Uhr, ist das neue Corona-Testzentrum der Mühlenkreiskliniken (MKK) in Rahden am Start. Zur offiziellen Eröffnung waren Bürgermeister Dr. Bert Honsel und MKK-Geschäftsführer Mario Bahmann an der Einrichtung vor dem Eingang des Rahdener Krankenhauses erschienen.

Von Michael Nichau