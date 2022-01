Analyse von bis zu 7000 PCR-Tests pro Tag

Mitarbeiter des Instituts für Laboratoriums- und Transfusionsmedizin am Herz- und Diabeteszentrum NRW in Bad Oeynhausen arbeiten fast rund um die Uhr

Bad Oeynhausen

Wenn es um die Auswertung von PCR-Tests zum Nachweis einer Corona-Infektion geht, ist das Institut für Laboratoriums- und Transfusionsmedizin am Herz- und Diabeteszentrum (HDZ) NRW, Bad Oeynhausen – neben dem Labor Krone in Bad Salzuflen und dem Labor der Mühlenkreiskliniken in Minden – eine Hauptanlaufstelle in Ostwestfalen-Lippe.

Von Malte Samtenschnieder