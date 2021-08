Pfarrer Paul Alexander Lipinski geht nach 37 Jahren in Lübbecke in den Ruhestand

Lübbecke/Minden

Er hätte schon vor Jahren in den Vorruhestand gehen können, mit 58, die evangelische Kirche bot das ihren Pfarrern damals an. Paul Alexander Lipinski wollte nicht, was sein Superintendent augenzwinkernd mit den Worten kommentierte: „Du möchtest also bis zum bitteren Ende weitermachen?“ Die Antwort darauf: „Nein, bis zum fröhlichen Ende.“

Von Stefan Lind