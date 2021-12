„Bitte lassen Sie sich impfen“

Landrat Stickeln lobt Arbeit in den Impfstellen des Kreises in Lütmarsen und Warburg und appelliert an Bürger

Kreis Höxter

Es ist ein großes Lob an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Impfstellen des Kreises Höxter in Lütmarsen und Warburg. Gleichzeitig ist es ein Aufruf an die Bürgerinnen und Bürger des Kreises. Landrat Michael Stickeln nutzt den Termin für seine Auffrischungsimpfung in dreifacher Hinsicht.

Von Jürgen Drüke