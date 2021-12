Bitte mal rechts ran

Mit Hupen, Gesten und dichtem Auffahren hat ein 65 Jahre alter SUV-Fahrer aus Düsseldorf am Nikolaustag einen auf der A2 vor ihm fahrenden Wagen bedrängt.

Dieser Wagen hatte soeben einige Fahrzeuge überholt, die ebenfalls in Richtung Dortmund unterwegs waren. Der Wagen bog wieder auf die mittlere Spur zurück, als es die Verkehrslage erlaubte. Der daraufhin an dem Wagen vorbeiziehende Düsseldorfer hupte noch einmal beim Vorbeiziehen und provozierte die Fahrer mit einer Handgeste. Die beiden Fahrer setzten daraufhin ein mobiles Blaulicht auf ihr Autodach, und winkten den SUV-Fahrer auf einen Parkplatz. Es waren Beamte einer Zivilstreife der Polizei. Der Düsseldorfer hat jetzt ein Strafverfahren wegen Nötigung und Beleidigung am Hals.