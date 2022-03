Bitte Platz nehmen in der Innenstadt

Werther

„Der Frühling startet am 20. März um 16.33 Uhr. Um diese Zeit steht die Sonne genau über dem Äquator und läutet damit den Beginn des Frühlings in Europa ein“, hat Werthers Klimaschutzmanager Hendrik Rottländer schon nachgeschaut. Genau die passende Zeit, wieder mehr Zeit im Außenbereich zu verbringen. Pünktlich dazu wird Werthers Innenstadt bald mit neuem Stadtmobiliar in Form von Sitzgelegenheiten und Blumenkästen locken – Möbel, die im Rahmen eines Testprogramms bereitstehen.

Von Volker Hagemann