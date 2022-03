Bitte probesitzen und beurteilen!

Werther

„Hier lässt sich‘s in der März-Sonne schon richtig gut aushalten!“, freuen sich Friederike Arbusow, Pembe Sag und Amelie Uphaus, während sie sich am Freitag auf dem Alten Markt mit einem Kaffee auf den neuen Holzbänken zuprosten. Erst seit wenigen Tagen steht dieses Stadtmobiliar an mehreren Stellen in Werthers Innenstadt. Jetzt sind die Bürger gefragt, die auffällig gestalteten Bänke und Tische auszuprobieren – „und zu bewerten“, bittet Klimaschutzmanager Hendrik Rottländer um möglichst viele Meinungen.

Von Volker Hagemann