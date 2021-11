„Bitte ziehen Sie die Köpfe ein“

Die Kerbe im Glassteinfenster der kleinen Turnhalle der Geschwister-Scholl-Realschule – die hat es schon zu einer Zeit gegeben, in der Mitglieder des Herforder Schulausschusses selbst noch Schüler waren. Schon damals galt die Turnhalle als ziemlich alt und überholt.

Rundgang durch die 65 Jahre alte Geschwister-Scholl-Realschule an der Herforder Wiesestraße

Beim Rundgang durch das immer noch genutzte Realschulmuseum an der Wiesestraße führt Leiter Dirk Hansen die Ausschussmitglieder durch aus historischer Perspektive besonders sehenswerte Räume. Zum Beispiel durch die Geografie-Klasse, in der man sich prima hinter Säulen verstecken kann. Oder durch den Bioraum mit Arbeitsplätzen, an denen Schüler einfach nur vor die Seitenwand blicken. Interessant ist auch der mit Desktop-Computern vollgestopfte „EDV-Raum“ mit einer Raumhöhe von 2,33 Meter. Hansen: „Die größeren unter Ihnen sollten jetzt die Köpfe einziehen.“