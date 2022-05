Die Schäden sind immens, der Schock ist groß. Doch nicht minder groß ist der Wille, die Tornadoschäden zu beseitigen – so gut es auf die Schnelle eben geht. Wenn der Unwetterkatastrophe von Freitag überhaupt etwas Positives abzugewinnen ist, dann sind es die Tatkraft und Hilfsbereitschaft weit über die betroffenen Gebiete in Paderborn, Lippstadt und Höxter hinaus.

Der Unwetter-Freitag hinterlässt aber auch bittere Lehren. Mal ehrlich: Wer hat die Warnungen des Wetterdienstes am Freitagnachmittag wirklich für bare Münze genommen? Tornadogefahr, höchste Alarmstufe – ach, quatsch, so schlimm kann es doch gar nicht kommen, haben nicht wenige Menschen in OWL gedacht. Dabei war es bloßer Zufall, dass die Tornados den Norden und Westen der Region weitgehend verschont und den Süden so hart getroffen haben. Rollläden runter, lose Gegenstände sichern und bloß nicht im Freien bleiben: Das sind Ratschläge, die man bei solchen Warnlagen nie wieder in den Wind schlagen sollte.

Was die Menschen in den betroffenen Gebieten jetzt brauchen, ist Unterstützung. Dabei geht es in erster Linie gar nicht einmal ums Geld. Anders als bei der Flutkatastrophe im Ahrtal ist der größte Teil der Schäden an Privateigentum hier voraussichtlich durch die Versicherung abgedeckt. Arbeitgeber, die nicht gleich drei Urlaubstage abziehen, wenn sich Mitarbeiter jetzt erst einmal um Haus und Hof kümmern müssen, können sich auf diese Weise solidarisch zeigen.

Was die Menschen in den betroffenen Gebieten nicht brauchen können, ist ein Katastrophentourismus, der ihr Leid nur noch verstärkt. Wenn sich die Paderborner selbst anschauen möchten, was der Tornado in ihrer Innenstadt angerichtet hat, ist das völlig okay, solange sie sich dabei nicht in Gefahr bringen. Alle anderen sollten den Anstand besitzen, solche Besuche zu unterlassen.

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst und Bauministerin Ina Scharrenbach (beide CDU) haben mit ihren Besuchen in Paderborn und Höxter hingegen richtige, wichtige Zeichen der Solidarität gesetzt. Sie wollen prüfen, welche Hilfen beim Wiederaufbau nötig sind. Das ist ein tröstendes Versprechen der amtierenden Landesregierung. Nehmen wir sie beim Wort!