Blackout in weiten Teilen von Halle

Der Sturz eines Baumes in eine Freileitung sorgt für bis zu zweieinhalb Stunden Stromausfall in der Stadt - auch WESTFALEN-BLATT betroffen

Halle

Ein Stromausfall hat in weiten Teilen der Innenstadt am Mittwochvormittag für Ärger und auch einiges Rätselraten gesorgt. Der Grund dafür lag im Haller Außenbereich. Hier war ein Baum in eine Freileitung gestürzt. Bis die letzten Häuser wieder ans Stromnetz angeschlossen waren, vergingen knapp zweieinhalb Stunden. Um kurz nach halb elf ging sowohl in der WB-Redaktion als auch in benachbarten Geschäften zeitweise gar nichts mehr.

Von Stefan Küppers