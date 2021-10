Schloß Holte-Stukenbrock

Fesche Madeln in Dirndl mit tief geschnürten Dekolleté, Buam in knackigen Lederhosen und nackte Waden, wohin das Auge schaut: So haben am Sonntagvormittag rund 250 Gäste im ausverkauften Festzelt der Gaststätte Schniedermann einen zünftigen „Frühschoppen“ gefeiert.

Von Uschi Mickley