Blasmusik und heimische Leckereien

Herbstliches Treiben im Neuhäuser Schlosspark: Traditionell richten die Schlosspark- und Lippesee-Gesellschaft, der Kreislandfrauenverband und der Landfrauenservice, unterstützt durch die Sparkasse Paderborn-Detmold, zum Ende des Schloss-Sommers am 3. Oktober einen ganz besonderen Erlebnistag für die ganze Familie aus.

„Tag der Regionen“ zum Finale des Schloss-Sommers am 3. Oktober – Vier Musikvereine geben Benefizkonzert in Paderborner Stadtteil

Laden ein zum Benefizkonzert am Sonntag im Marstallinnenhof (von links): Sonya Harrison (Schloß Neuhaus), Dietmar Pannenberg (Elsen), Landrat Christoph Rüther, Johannes Bentler (Ostenland), Ferdinand Heinekamp (Altenbeken)

Der „Tag der Regionen“ steht in diesem Jahr unter dem Motto „Wer weiter denkt – kauft näher ein“ steht und ist ein bundesweiter Aktionstag der Regionalbewegung zur Förderung unserer Umwelt, regionaler Wirtschaftskreisläufe, heimischer Produkte und unserer regionalen Entwicklung.

Die regionalen Veranstalter des Kreises Paderborn laden dazu ein, heimische Erzeuger und Vermarkter kennenzulernen. Sie bieten Köstlichkeiten aus der regionalen Küche. Gemüse, Obst, Liköre oder Öle, herbstliches Kunsthandwerk oder vorweihnachtliche Dekorationen. Sie laden ein zu Gesprächen, zum Bummeln und Kauf ihrer mitgebrachten Besonderheiten.

Begonnen wird der Tag um 11 Uhr musikalisch durch den Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Paderborn Schloß Neuhaus, bevor Bürgermeister Michael Dreier mit seinem Grußwort den „Tag der Regionen“ eröffnen wird. Von 14 Uhr an werden auf der Bühne im herbstlich bunten Barockgarten des Neuhäuser Schlosses abwechselnd die Line-Dance-Gruppe Black Withe und die Buker Spinnstube mit alten Volksliedern zu sehen und hören sein.

Um 17 Uhr veranstalten schließlich die vier Musikvereine Bundes-Schützen-Musikkorps Paderborn-Elsen, Musikzug Schloß Neuhaus der Freiwilligen Feuerwehr Paderborn, Musikverein „Cäcilia“ Ostenland und das Bahn-Orchester Altenbeken unter dem Motto „Blasmusik verbindet“ ein Benefizkonzert zugunsten der von der Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 schwer geschädigten Stadt Schleiden im Kreis Euskirchen. Auf einer großen Open-Air-Bühne im Marstallinnenhof werden die Musiker einen breiten Querschnitt Ihres Konzertrepertoires präsentieren. Die Bandbreite reicht dabei über das komplette Spektrum der Blasmusik von symphonisch bis hin zu traditioneller Marschmusik und fetzigen Poparrangements.

Auch zahlreiche Köstlichkeiten aus der regionalen Küche werden am Sonntag angeboten. Foto: Schlosspark- und Lippesee- Gesellschaft

Lange hat es gedauert, bis die heimischen Musikvereine nach vielen Monaten pandemiebedingter Pause nun endlich wieder vor ihrem Publikum auftreten dürfen. Die Musiker sind froh, damit endlich auch ein Stück Normalität zurückzugewinnen. Leider ist diese Normalität für einige Menschen in diesem Bundesland durch die Hochwasserkatastrophe im Juli auf brutale Weise wieder in weite Ferne gerückt. Im Rahmen des Konzertes, für das Landrat Christoph Rüther die Schirmherrschaft übernommen hat, sollen daher Spenden für die vom Hochwasser besonders getroffene Stadt Schleiden im Kreis Eiskirchen gesammelt werden und auch Helfer aus der Region zu Wort kommen, die die Auswirkungen der Flutkatastrophe unmittelbar miterleben mussten. Konzertbeginn ist am Sonntag um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.